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الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صواريخ لبنان تحرق عكا وكرميئيل

بوابة الوفد الإلكترونية

 اندلاع حرائق كبيرة في عكّا وكرميئيل وبلدات الجليل الغربيّ؛ عقب سقوط صواريخ من لبنان، قبل قليل.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

 في وقت سابق، قصف حزب الله منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، واستهدف قواتًا لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية أخرى.

 

  وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

 

ميس الجبل ومحيبيب:

 وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، قوات جنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.


 

 

 

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