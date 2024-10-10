  جناح الرعاية الصحية يستعرض أبرز الحزم الطبية والعلاجية في محافظات التأمين الصحي الشامل

في مؤتمر ومعرض ايجي هيلز:

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة ايجي هيلث 2024، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري.

و تشارك الهيئة بجناح بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة يستعرض إمكانات وتجهيزات منشآتها العالمية للترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية نرعاك في مصر، وذلك من خلال جناحها شاشات تفاعلية داخل الجناح على مدار أيام المعرض.

كما تم استعراض انجازات الهيئة وحزم الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة من خلال شاشات تفاعلية داخل الجناح تستعرض الانجازات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الجراحية والدقيقة والتي تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتي تخطت 600ألف تدخل جراحي وفق أحدث التقنيات العالمية فضلاً عن حزم الطبية والعلاجية والتي بلغت 50 مليون خدمة طبية تم تقديمها حتى الآن بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وخلال فعاليات المعرض يتم تبادل وتناقل الخبرات مع الوفود المشاركة من مختلف القطاعات المعنية بالشأن الصحي على مستوى القارة الافريقية والمجتمع الدولي من خلال مشاركة قيادات الهيئة بجلسات نقاشية تستمر على طوال ايام المعرض، أبرزها جلسة بعنوان "الابتكار في الرعاية الصحية: معالجة التحديات وخلق الفرص" أدارتها الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، وجلسة "الرعاية الصحية العربية: خارطة طريق استراتيجية للمستقبل"، مثَّل الهيئة فيها الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشرون التشغيل والإمداد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالهيئة، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة.

بينما شارك كل من الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال ، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة والدواء، بجلسة نقاشية أدارتها الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنيمة الأعمال بالهيئة، تحت عنوان، "بناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للرعاية الصحية: التوطين من أجل مستقبل صحي".

هذا وتجدر الإشارة، أن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة ايجي هيلث 2024، تنطلق في الفترة من 10 الي 12 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة واسعة من كبري الشركات والمؤسسات الصحية في المنطقة العربية والعالم، حيث يُعد المؤتمر منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، مما يُساهم في تطوير القطاع الصحي في مصر والمنطقة العربية، فيما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين الكيانات المصرية والعربية والأجنبية في مجالات الصناعات والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا الصحية، كما يسعى إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتنمية الصناعات الطبية في المنطقة ككل.

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