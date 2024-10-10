تفاصيل زوج يخنق زوجته بالبحيرة بسبب مصاريف البيت

قررت نيابة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة حبس زوج اربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك على خلفية قيامه بإنهاء حياة زوجته.

حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة القضية.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوصول آية.ح، البالغة من العمر 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة في وادي النطرون، إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي جثة هامدة.

كما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم هو زوج المجني عليها ويدعى هادي.ع ويبلغ من العمر 26 عامًا، ، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها مبلغًا ماليًا لتلبية احتياجات المنزل.

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مركز وادي النطرون في القبض على المتهم، وعند مواجهته اعترف بارتكابه للجريمة. تم إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إمكانية التجديد في الموعد القانوني.