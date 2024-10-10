عاجل
الاحتلال يصادر مقر الأونروا بالقدس ويحول أرضه لمستعمرة تضم 1440 وحدة صواريخ لبنان تحرق عكا وكرميئيل
الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

تفاصيل زوج يخنق زوجته بالبحيرة بسبب مصاريف البيت

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

قررت نيابة  مركز وادي النطرون  بمحافظة البحيرة حبس زوج اربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك على خلفية قيامه بإنهاء حياة زوجته.

 حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة القضية.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوصول آية.ح، البالغة من العمر 21 عامًا، ربة منزل ومقيمة في وادي النطرون، إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي جثة هامدة. 

كما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات، تبين أن المتهم هو  زوج المجني عليها ويدعى هادي.ع ويبلغ  من العمر 26 عامًا، ، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها مبلغًا ماليًا لتلبية احتياجات المنزل.

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مركز وادي النطرون في القبض على المتهم، وعند مواجهته اعترف بارتكابه للجريمة. تم إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إمكانية التجديد في الموعد القانوني.

مواد متعلقة

أزمة الموصلات ظاهرة تشهدها محافظة البحيرة كل عام

تفاصيل ضبط 120طربة حشيش بالدلنجات

وفاة أسرة في حادث مروع بالبحيرة

عاشا وماتا معا.. زوجات رحلن حزنا على وفاة شريك الحياة

رشيد متحف أثري مفتوح.. ونقطة التقاء النهر بالبحر

حلوى المولد النبوي للفرجة فقط.. وأهالى البحيرة حلم صعب المنال

عاشا وماتا معًا.. زوج يلحق بزوجته بعد ساعات من وفاتها

بئر زمزم المصري.. معجزة إلهية لتوثيق رحلة العائلة المقدسة

الجريدة الورقية