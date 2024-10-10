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الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إعلام عبري: إصابة 20 جندياً خلال 24 ساعة على الحدود مع لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 22 جندي إسرائيلي أصيب خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 منهم عند الحدود مع لبنان، و2 في قطاع غزة.

 

وأكد "مركز زيف الطبي" في صفد أنه استقبل خلال الساعة الماضية 7 جرحى من جراء الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود الشمالية مع لبنان.

واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر في المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان. 

 

جروح خطيرة في الحادث نفسه

وذكر "الجيش" الإسرائيلي أنّ الجندي القتيل من "اللواء 228"،  وأنّ جندياً آخر من "الكتيبة 5030" أُصيب بجروح خطيرة في الحادث نفسه، وجرى نقله إلى المستشفى، ليكون "الجيش"  الإسرائيلي قد اعترف بمقتل 12 جندياً منذ بدء العملية البرية جنوبي لبنان، إلا أنّ المصادر الميدانية في حزب الله تؤكد أنّ خسائر الاحتلال فاقت الـ35 قتيلاً والـ200 مصاب من نخبة ضباط الاحتلال وجنوده، حيث يمارس الاحتلال سياسة التعتيم على أعداد قتلاه وجرحاه. 

 

ويوم أمس، أقرّت "القناة 12" الإسرائيلية بإصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان.

 

واعترف "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جنديين من "الوحدة 504" وجندي ثالث من "الكتيبة 8207" بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان.

 

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