إصابة جنديين من قوات حفظ السلام بنيران دبابة إسرائيلية بالناقورة جنوبي لبنان

أعلنت قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوبي لبنان، اليوم الخميس، أن جنديين أصيبا في اعتداء إسرائيلي على مقرّها العام في الناقورة جنوبي لبنان.

وقال بيان صادر عن "اليونيفيل" أنّه أصيب جنديان من قوات "حفظ السلام" بجروح، صباح اليوم، بعدما أطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية النار في اتجاه برج المراقبة في مقر "اليونيفيل" في الناقورة.

وقال البيان إنّ الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على موقع "1-31" التابع للأمم المتحدة في رأس الناقورة فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود "حفظ السلام" يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات. كما شوهدت طائرة من دون طيار تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي تحلق فوق الموقع.

أطلقوا النار عمدًا على كاميرات المراقبة:

ولفت البيان إلى أنّ جنود "الجيش" الإسرائيلي أطلقوا النار عمدًا، أمس الأربعاء، على كاميرات المراقبة في محيط "الموقع رقم1-32A " وعطلوها، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء الحرب، الأمر الذي أدّى إلى تضرر الإضاءة ومحطّة إعادة الإرسال.

وذكّر البيان، "الجيش" الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات، مشيراً إلى أنّ "أيّ هجومٍ مُتعمّد على قوات حفظ السلام يُشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".

من ناحيته، أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بأنّ "القوات الإسرائيلية استهدفت بالأسلحة الرشاشة موقع قوات الطوارئ الدولية في اللبونة".

وفي وقتٍ سابق، دعت قوات "اليونيفيل"، "الجيش" الإسرائيلي إلى وقف عملياته في لبنان والتي تستهدف المدنيين وقواتها أيضاً، واصفةً العمليات بأنّها "تطور خطير للغاية".