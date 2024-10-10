إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق سنورس - الفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ميكروباص بطريق الفيوم -سنورس عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة مركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت اجهزة الأمن بالفيوماخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيها بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم سنورس عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة القسم ، ووجود مصابين

وعلي الفور انتقل اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث التصادم نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدان السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 6 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شابين مصرعهما وأصيب آخران في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، والمصابين الي قسم الطوارئ بالمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق وادي الريان بمحافظة الفيوم، المؤدي الي قرية الخريجين، علي بعد 15 كيلو متر من طريق أسيوط الغربي، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع شابين، وإصابة آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.