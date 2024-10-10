إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الثأر في أسيوط

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق متهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقيامة بقـ.ـتل شخص أخذا بثار شقيقه بقرية جزيرة بهيج بمركز أبنوب وحددت جلسة 30 نوفمبر للنطق بالحكم.



إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بسبب الثأر فى أسيوط

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبدالرحمن نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.



تعود وقائع القضية رقم 23455 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لضباط مركز شرطة أبنوب بمقـ.ـتل " عبد اللطيف . ع . ع " 44 عاما مزارع مقيم قرية جزيرة بهيج.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " إسلام . س . ع " 35 عاما مزارع مقيم بذات الناحية أخذا بثار شقيقه " أيمن . س . ع " والمقيدة برقم 1 لسنة 2020.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان سبق وتصالح مع عائلة المجني عليه وقبل الديه ولكنه عقد العزم وبيت النية على الأخذ بالثار وكان يراقب المجني عليه وما أن شاهد المجني عليه في أرضه الزراعية فاحضر بندقية آلية وسلاح ابيض وقام بالتسلل ناحيته وسدد إليه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته وقام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا وفر هاربا.