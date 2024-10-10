إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن نحو 100 صاروخ قد أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شمونة والمناطق المحيطة بها منذ صباح اليوم ، وذكرت التقارير أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل وحزب الله، مما زاد من حالة التأهب في المناطق الشمالية.

وأشارت التقارير إلى أن الصواريخ قد تسببت في أضرار مادية، ولكن حتى الآن لم تُسجل أي إصابات بشرية. وذكرت مصادر محلية أن سكان كريات شمونة اضطروا إلى اللجوء إلى الملاجئ، حيث أُطلقت صفارات الإنذار عدة مرات تحذيرًا من الهجمات القادمة. وتعمل السلطات الإسرائيلية على تقييم الأضرار واستعدادات الطوارئ في المنطقة.

في رد على هذه الهجمات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد بدأ تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع إطلاق الصواريخ في لبنان. وذكر الجيش أنه يتم استخدام الطائرات الحربية والمدفعية لاستهداف الأهداف المعنية، مؤكدًا أن هذه العمليات تأتي في إطار حماية المدنيين ومنع استمرار الهجمات.

تأتي هذه الأحداث في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع في الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وأصدرت بعض الجهات الأمنية تحذيرات من أن استمرار إطلاق الصواريخ قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية أقوى، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد شامل.

نقل 7 جنود اسرائيليين مصابين من منطقة القتال في الشمال إلى مستشفى زيف

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه تم نقل سبعة جنود مصابين من منطقة القتال في الشمال إلى مستشفى زيف في صفد، وذلك بعد تعرضهم لإصابات أثناء المواجهات العسكرية المستمرة في المنطقة. يأتي هذا الإعلان في إطار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وأوضحت التقارير أن الجنود الذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من إصابات متفاوتة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم. وأضافت الإذاعة أن حالتهم الصحية مستقرة، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العناية الطبية والرعاية في المستشفى.

تزامن نقل الجنود المصابين مع تصاعد الأعمال القتالية في الشمال، حيث تتزايد العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. ويشهد الشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان توترات متزايدة، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الأحداث بعد سلسلة من الاشتباكات والهجمات الصاروخية التي أدت إلى حالة من القلق في صفوف المدنيين في كلا الجانبين.

على الصعيد المحلي، عبر عدد من السياسيين في إسرائيل عن قلقهم من تصاعد العنف في الشمال، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الجنود والمدنيين. كما أن هناك دعوات متزايدة للعودة إلى طاولة الحوار لتجنب المزيد من التصعيد العسكري