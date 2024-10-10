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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

جينيفر لوبيز تفجر للمرة الأولى السبب الحقيقي لطلاقها من بن أفليك.. وأسرار ما قبل الانفصال

جينيفر لوبيز وبن
جينيفر لوبيز وبن أفليك

 قررت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز البوح بتفاصيل ما عاشته بعد طلاقها من بن أفليك، خصوصًا خلال العام الماضي من حياتها، حيث كانت تحظى علاقتهما بتغطية إعلامية واسعة، بدايةً من لم شملهما بعد عقود من انتهاء خطبتهما الأولى، وحتى أغسطس عندما تقدمت بطلب الطلاق، وجاء ذلك خلال لقائها مع عدد من وسائل إعلام عالمية.

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جينيفر لوبيز بعد طلاقها من بن أفليك: لا أبحث عن أي شخص أطير بمفردي:

 صرحت جينيفر لوبيز بأنها تتطلع الآن إلى الأمام، وليس إلى الخلف على ما يبدو"، متابعة: "الآن أنا متحمسة، عندما تقول إنك ستكون بمفردك، نعم، أنا لا أبحث عن أي شخص، لأن كل ما قمت به على مدار الـ25 أو 30 عامًا الماضية، في هذه المواقف الصعبة المختلفة، ما الذي يمكنني فعله عندما أكون أنا فقط أطير بمفردي".

 وأردفت جينيفر لوبيز: "من الضروري، أن تجدي الشخص الذي يحبك رغم العيوب، وليس من الضروري أن أكون مثالية حتى أحظى بالحب، الشخص الذي يحبك حقًا سيساعدك على معالجة تلك العيوب".

قصة حب جينيفر لوبيز وبن أفليك:

 بدأت قصة حب جينيفر لوبيز مع بن أفليك مرة أخرى في عام 2020، وفي عام 2022 توجت قصة حبهما الحقيقية بالزواج، ولكن سرعان ما تبدل الحال وتغيرت حياتهما رأسًا على عقب، حيث تغير كل شيء بعد عامين فقط من الزواج.

السبب الحقيقي وراء قصة حب جينيفر لوبيز وبن أفليك:

 يرجع سبب الطلاق إلى كثرة الخلافات بين الثنائي في الآونة الأخيرة، نتيجة لإنشغال جدول أعمال كل من بن أفليك وجينيفر لوبيز، وهذا ما يحد من قضاء الطرفين وقتهما معًا، ما دفع لوبيز لتقديم طلبًا للطلاق على أساس وجود اختلافات كبيرة مع زوجها أفليك.

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