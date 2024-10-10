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الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سرقة أموال مؤسسة خيرية.. والأمن يضبط الفاعل

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات سرقة أموال مؤسسة خيرية في الأزبكية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

سرقة أموال مؤسسة خيرية

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.

وتمكنت أجهزة أمن القاهرة بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى أحد أصدقائه (سئ النية - مقيم بمحافظة المنوفية) وكذا ضبط باقى المبلغ لدى (سائق - مقيم بمحافظة الغربية)، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

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