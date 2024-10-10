الزمالك مستمر فى شكوى بوبيندزا رغم قيده فى رابيد

وصف مسئولو نادي الزمالك قرار ااإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالسماح لنادى رابيد بوخارست بقيد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا فى قائمته والحصول علي بطاقة دولية مؤقتة بأنه كان متوقعًا.

وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن القرار متوقع ونحن مستمرون فى الشكوى التى قدمناها ضد اللاعب ونادى بوخارست الرومانى، للحصول على حق الزمالك، ولدينا المستندات التى تؤكد صحه موقفنا.

وكان نادي رابيد بوخارست الرومانى نشر على صفحته الشخصية بأنه تلقى خبرًا إيجابيًا من الفيفا بشأن قيد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا فى قائمته.

وكان نادى الزمالك حصل على موافقة اللاعب الجابونى إليكترونيًا باللعب لفريق الكرة لمدة ثلاثة مواسم مقابل ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو، وتم إرسال تذاكر الطيران له مرتين، ولم يحضر إلى القاهرة، وفوجئ بسفره إلى رومانيا والتوقيع مع نادى رابيد بوخارست.