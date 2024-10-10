إجراء تحويلات لـ 1129 طالب بين كليات جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انه تم الانتهاء من طلبات التحويلات ونقل القيد من والى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، لعدد ألف 129 طالب وطالبة.

وأعلنت الجامعة فى وقت سابق، بدء التحويلات من يوم 11 اغسطس 2024 عبر التطبيق الالكتروني الذي اتاحته الجامعة للطلاب الراغبين في إجراء التحويل.

وأضاف رئيس الجامعة، إنه تم إطلاق التطبيق بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ومركز المعلومات بالجامعة في اإطار خدمات التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الالكترونية في انجاز المهام المختلفة وتوفير الوقت والجهد.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق الدكتورة شادية مصطفى بكري مدير عام شئون التعليم والطلاب و محمود محمد رشاد أخصائي تعليم والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات حيث تم تقدم للتحويلات عن طريق التطبيق عدد 1129 طالب وطالبة.

حفلات استقبال للطلاب الجدد:

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أمس الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذي نظمته كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أشرف موسى عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الكلية.

في بداية الاحتفال قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتحية العلم وتفقد المعرض الفني والذي يضم العديد من اللوحات الفنية المتنوعة من إعداد طلاب كلية التربية الرياضية ورحب الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى متمنياً لهم عاما دراسيا موفقاً .

مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة من أجل عملية تعليمية متميزة كما نصح الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتمسك بالقيم والمبادئ والحفاظ على العادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي والبعد عن الشائعات وايضا المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والتى تساهم في تكوين شخصية الطالب الجامعى.

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة وأكد أهمية دور الرياضة في حياة الطلاب.

وأشاد بالمنشآت الرياضية بالجامعة والتي تقام عليها العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية وتوجه الدكتور أشرف موسى عميد الكلية بالشكر إلى إدارة الجامعة على تقديمها كافة أوجه الدعم للكلية.

وقدم التهنئة للطلاب الجدد على بدء مرحلة جامعية جديدة مؤكدا حرص إدارة الكلية على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي سياق مماثل، حضر رئيس الجامعة، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي.

وهنأ رئيس الجامعة الحضور بذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة وانطلاق العام الجامعي الجديد وأكد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية وإيجاد بيئة جاذبة.