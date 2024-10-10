مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا

في اطار توطيد سبل التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة رومانيا، شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات إجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 الي 9 أكتوبر الجاري.

و ترأس اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد ستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني بمشاركة عدد من الساده الوزراء و كبار المسئولين من البلدين.

وتناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل علي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر و رومانيا

وأكد باسل رحمي خلال كلمته حرص جهاز تنمية المشروعات علي تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هاماً لدعم إقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاون بين الجانبين مما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية وتفعيلاً للعمل علي تطوير العلاقات الثنائية.

واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، و قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز من الجانب المصري بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين الجهاز والسيد/ ستيفان أوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلي تبادل ونقل الخبرات في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و التعاون في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام مما يسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين للبلدين.

وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط و التعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في مصر و اتاحة نقل الخبرات الدولية و التجارب الناجحة والاتفاقيات التي من شأنها تسويق منتجات المشروعات المصرية بالخارج.