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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حسن فؤاد وزوجته ضيفا عمرو الليثي.. الإثنين

حسن فؤاد وزوجته ضيفا
حسن فؤاد وزوجته ضيفا عمرو الليثي

يحل المطرب حسن فؤاد، ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي بعد إعتزاله الفن وغيابه عن الشاشة لمدة 17 عامًا، يوم الاثنين القادم، عبر قناة الحياة.

 ويقدم  حسن فؤاد باقة من أجمل أغانيه السابقة ومنها تتر مسلسل أرابيسك ، وزيزنيا، الف ليلة وليلة ، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني التي قدمها في احتفالات أكتوبر.

وتتناول الحلقة أسباب غياب حسن فؤاد عن الشاشة واعتزاله، وعن عودته مرة أخرى، ويكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه.

كما يتحدث حسن فؤاد، عن حفظه للقرأن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقي العربية وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي، وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وايضاً مسلسلات " أوراق من المجهول وحبنا الكبير، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة ، سعد اليتيم والوزير العاشق.

كما يكشف عن مدي تأثره بوفاة الفنان علاء ولى الدين والفنان عبد الله  محمود، وعلاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح  وعن حياته بعد اعتزاله وابتعاده عن الفن حيث أصبح امام مسجد وحصل على إجازة من القرآن، كما يتحدث عن اسباب عدم تقديمه حفلات فى الاوبرا او فى مهرجان الموسيقى العربية .

وفي الجزء الثاني من الحلقة تشارك زوجة حسن فؤاد وتكشف العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما العائلية.

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