هيئة دولية تعتمد البرامج التدريبية للملاحة بقناة السويس

منحت هيئة الإشراف الدولية "DNV" شهادة الاعتماد الدولي للبرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكيات بالإسماعيلية، حيث حصل البرنامجين الأساسيين بالأكاديمية وهما الملاحة الآمنة في قناة السويس ومنظومة الخرائط الإلكترونية "ECDIS" على شهادة الاعتماد الدولية " DNV-ST-0008 Learning Programs "، وذلك بعد إتمام أعمال التفتيش والتدقيق خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو ما يسهم في رفع التصنيف التنافسي لأكاديمية قناة السويس عالمياً في مجال تقديم خدمات التدريب البحري.

تأتي هذه الشهادة استكمالاً لخطة الاعتماد الدولي لمركز قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة على صعيد عدة مجالات وتحوله لأكاديمية مُعتمدة للتدريب البحري، حيث سبق أن حصل على شهادة هيئة الإشراف الدولية كأكاديمية معتمدة دولياً في مجال تقديم الخدمات التدريبية البحرية في يونيو 2022، ثم اعتمدت الهيئة عدداً من المدُربين بالأكاديمية من خلال اجتياز الدورة التدريبية "إعداد المدرب المعتمد" في ديسمبر ٢٠٢٣.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن اعتزازه بمواصلة أكاديمية قناة السويس للتدريب جهود تطوير قدراتها وإمكاناتها والاستحواذ على ثقة المؤسسات البحرية الدولية، وإبراز قدرتها على أن تكون وجهة عالمية لربابنة السفن في إصقال مهاراتهم، مؤكداً أن حصول البرامج التدريبية المُقدمة بالأكاديمية على شهادة الاعتماد الدولية تعد خطوة مهمة في طريق وضع الأكاديمية في مصاف المراكز العالمية المتميز في تقديم خدمات التدريب البحري.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تحرص على الارتقاء بكفاءة وقدرات أكاديمية قناة السويس للتدريب والمحاكيات لمواكبة تطورات صناعة النقل البحرية العالمية وما يرتبط بها من تكنولوجيا متطورة، تتطلب إصقال مهارات وخبرات العنصر البشري في مجالات إرشاد السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس وقطر السفن وأعمال التكريك ومكافحة التلوث وآليات التعامل مع المواقف الملاحية الطارئة، بما يصب في تعزيز مستوى السلامة والأمان الملاحي ومن ثم رفع التصنيف الملاحي لقناة السويس عالمياً.

ومن جهته، أشاد المهندس أشرف بلال، رئيس مكتب هيئة الإشراف الدولية "DNV" في مصر، باستيفاء البرامج التدريبية لأكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة للمعايير الدولية، وضم مجموعة من المُدربين الأكفاء على أعلى مستوى والذين يمتثلون أيضاً لقياسات الدولية المعتمدة، ما يُمكن الأكاديمية من تقديم شهادات دولية معتمدة لمختلف ربابنة السفن في مجالي الخرائط الملاحية الإلكترونية والعبور الآمن لقناة السويس.

ويعد الاعتماد الدولي للبرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية قناة السويس للتدريب والمحاكاة شهادة على استيفاء هذه البرامج القياسات الدولية المعتمدة من جانب المنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومدوناتها التدريبية "STCW".

ويذكر أن مركز المحاكاة والتدريب البحري تأسس عام 1996، وتُعد أحد أهم مراكز التدريب فى إفريقيا والشرق الأوسط بما يمتلكه من خبرات متراكمة فى مجال التدريب البحرى باستخدام نظم المحاكيات، وتم تطويرها على مدار السنوات المتتالية وقد شهدت الأكاديمية طفرة كبيرة خلال عامى 2020، 2021 بإحداث تطوير شامل وإضافة نظام محاكى سفن جديد ونظام محاكى كراكات، ومحاكى للخرائط الإلكترونية.

وتضم أكاديمية قناة السويس للتدريب والمحاكاة حالياً محاكيان لملاحة السفن، ومحاكيان للقاطرات، ونظام محاكى لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي، ومحاكى آخر للكراكات مطابق للكراكتين حسين طنطاوى ومهاب مميش أحدث كراكات الهيئة، ونظام محاكاة للتدريب على الخرائط الملاحية الإلكترونية وهو أحدث الأنظمة المنضمة للأكاديمية.