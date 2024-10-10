القومي للسينما يقيم عروض أفلام وورش رسوم متحركه السبت المقبل

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم وتنمية مواهب الأطفال الفنية والإبداعية، ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، فعالية جديدة لنادي سينما الطفل، والتي ستقام يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة ١٢ ظهرا ، حيث تهدف هذة الفعالية إلى توفير تجربة سينمائية وتعليمية مميزة للأطفال.

تشمل الفعالية عرض مجموعة مختارة من أفلام الرسوم المتحركة العالمية ، التي تبرز جماليات السرد البصري وأهمية الرسوم المتحركة كأداة للتواصل والتعبير الفني. هذه الأفلام تحمل في طياتها رسائل عميقة للأطفال، وتعتبر فرصة لإثراء خيالهم وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي.

بالإضافة إلى العروض السينمائية، سيتم تنظيم ورشة لتعليم الرسوم المتحركة مخصصة للأطفال، يقدمها الفنان هيثم الباجوري. خلال هذه الورشة، سيتعلم الأطفال مبادئ الرسوم المتحركة وأساسيات تحريك الشخصيات، مما يمنحهم فرصة فريدة لاكتشاف عالم السينما من خلال التجربة العملية. سيتفاعل الأطفال مع الأساليب المختلفة للرسم والتحريك، مما يعزز مهاراتهم الفنية ويفتح لهم آفاقًا جديدة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، تشرف على تنظيم وإعداد الفعالية المخرجة رانية محمود، وتقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

يذكر أن هذه الفعالية تشكل جزءًا من الجهود المستمرة للمركز القومي للسينما لتعزيز الثقافة السينمائية لدى الأجيال الجديدة، وهي خطوة مهمة نحو غرس حب الفن والإبداع في نفوس الأطفال، وتأهيلهم ليكونوا جزءًا من مستقبل صناعة السينما في مصر.