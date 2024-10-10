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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

15 أكتوبر.. بدء تلقي طلبات خدمات المواطنين إلكترونيًا بالقاهرة الجديدة

عبدالرءوف الغيطي
عبدالرءوف الغيطي

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تفعيل تلقي بعض طلبات الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين https://nuca-services.gov.eg، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2024/10/15.

وأكد الغيطي، أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتيسيراً على المواطنين بالمدن الجديدة.

وأوضح الغيطي، أن الخدمات التى سيتم التعامل عليها من خلال الموقع الإلكتروني، تشتمل على: طلب تركيب عداد كهرباء، وطلب سداد غرامة مخالفة، وطلب بيان صلاحية موقع، وطلب موقف تنفيذي، وطلب معاينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم غلق تلقى طلبات تلك الخدمات نهائيًا من خلال شباك المركز التكنولوجي بالجهاز بعد هذا التاريخ، مطالباً العملاء بالتوجه لمقر الجهاز للتأكد من تحديث البيانات من خلال المركز التكنولوجي، وذلك لضمان تفعيل والتعامل على الخدمات المذكورة أعلاه من خلال الموقع الإلكترونى.

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