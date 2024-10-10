أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" الحلقة 4 (شاهد)

"مطعم الحبايب".. تصدر أسم المسلسل تريندات السوشيال ميديا بعد طرح منصة "شاهد" الحلقة الرابعة، دارت الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4

شهدت الحلقة، ذهاب صبحي (أحمد مالك) لمنزل خطيبته رحاب ليصالحها، بعدما شاهدته مع ديدي (هدى المفتي) ووتوقعت أنه يخونها، ولكنه كان يعالجها بعدما أُصيبت بسبب السكين، ليتفاجئ بوجود ابن خالة خطيبته يتقدم لها بالزواج.

واستعرضت الحلقة زيارة شيف مشهور لصديقه أبوالمجد (بيومي فؤاد)، في مطعمه الجديد ليتذوق الأصناف التي يقدموها، بينما تشاجر الشيف بشندي (إسلام إبراهيم) مع احد الزبائن بعد شكواها من وجود حصى في طبق الأرز.

واقتحم "أبوتوكة" (أحمد خالد صالح) شقيق الزبونة، المطعم وأطلق النيران من مسدسه، ولكن تفاهم معه أبوالمجد بأن يتحمل تكاليف تركيب سنة لشقيقته بدلًا من التي كُسرت.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل "مطعم الحبايب"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، انتصار، عايدة رياض، سامي مغاوري، عبير صبري، تأليف مريم نعوم، إخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

قصة مسلسل مطعم الحبايب

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.