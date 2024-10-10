محافظ المنوفية: إجراءات عاجلة لإنشاء مجمع خدمات أمنية تيسيراً على المواطنين

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن السير في إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمركز ومدينة الباجور لإنشاء مجمع خدمات أمنية على مساحة 1400م2 يضم "جوازات السفر وتصاريح العمل والأحوال المدنية " وذلك في إطار سعي المحافظة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الاجراءات على المواطنين في المدينة والقرى المجاورة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

يأتي هذا في إطار التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بشتى القطاعات والخدمات المتنوعة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمتابعة المستمرة لكافة الإجراءات وتذليل العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروع الخدمي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه التام على إيجاد حلول غير تقليدية سعياً منه لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وفقاً لرؤية مصر 2030.