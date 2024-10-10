تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 10 اكتوبر 2024 في البنك المركزي بقيمة 3 قروش، وهو ما انعكس على البنوك المصرية المختلفة العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه، ليسجل 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

نرصد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بنك مصر

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية فسجل 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك القاهرة، سجل 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك قناة السويس، 13.18 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.