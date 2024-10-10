أسعار الريال الريال القطري بالبنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.29 جنيه للشراء.

13.31جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.39جنيه للشراء.

13.31جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.40جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.39جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.38جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.واستقر مؤشر الدولار عند 102.89 بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش بالقرب من المستوى المرتفع الذي سجله الأربعاء عند 102.93 والذي لم يصل إليه منذ 16 أغسطس.وارتفعت العملة الأميركية إلى 149.40 ين، ولامست في وقت سابق 149.54 ين للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس.