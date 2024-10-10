الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل الحلقات الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "واحد من الناس"

الموسم الجديد لبرنامج
الموسم الجديد لبرنامج "واحد من الناس"

يعود برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، في انطلاقة جديدة عبر شاشة قناة الحياة، ويذاع يومي الاحد والاثنين في العاشرة مساء، فى ثوبه الجديد ويجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة لبرنامج.

ويستمر البرنامج في دعم الأهالي في العديد من محافظات الجمهورية وتحقيق أحلامهم وتلبية رغباتهم ، والعديد من المشروعات المتوسطة للأسر المصرية.

وفي حلقة يوم الأحد، يتناول البرنامج حالة الطفل يوسف ( ضمور عضلات شوكي) وهو يحتاج حقنة بمبلغ كبير ووالده لديه ٧ من أبناء أخواته المتوفيين بجانب أولاده الاثنين (نموذج للوفاء)، والطفل العبقري إياد (عبقري في المعلومات العامة)".

وفي حلقة يوم الإثنين، فسيتم استضافة الفنان حسن فؤاد وزوجته، يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع على قناة الحياة"

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