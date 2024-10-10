أسرة مينا موسى ممرض المنيا تتسلم أشلائه.. تفاصيل

تسلمت نيابة شمال القاهرة، نتيجة تحليل DNA لأشلاء الممرض مينا موسى، الذي لقي مصرعه على يد شخصين وتقطيعه في منطقة الزاوية الحمراء والتي تم مضاهاتها بعينة من والده.

وكشفت التحليل أن العينتين الأشلاء التى عثر عليها ترجع للمجني عليه، وسلمتها النيابة إلى والده لدفنها في مقابر العائلة.

وحددت أسرة مينا موسى ممرض المنيا المقتول في منطقة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، موعدًا لدفن بعض الأشلاء التي تم العثور عليها في إحدى كنائس المنيا.

وكشف محامي ممرض المنيا فى تصريحات صحفية، أن رجال المسطحات المائية، يبذلون جهودهم للعثور على باقي الأشلاء الخاصة بالمجني عليه مينا موسى، داخل ترعة الإسماعيلية موقع إلقاء جثة الضحية، كما أرشد المتهمان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه لطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من والده.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أوهما المجني عليه بأنه سيكون مديرا لمكتب طبي بشارع الحجاز ومن أجل ذلك سافر إليهما ولكنهما كانا يخططان لخطفه وطلب فدية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تنفيذ جريمتهم وقتل المجني عليه قطعاه إلى أشلاء وألقيا جزءا منها بترعة الإسماعيلية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء الممرض مينا موسى ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.



