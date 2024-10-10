أصابة عامل إثر سقوط أسانسير بالدقهلية

أصيب شخص بمركز شربين بإصابات متفرقة بالجسم وكسور بالفقرات الظهرية بعد أن سقط داخل مصعد "أسانسير" بمزرعة على طريق الشناوى .

تلقى اللواء مجدى عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بسقوط شخص بمركز شربين داخل مسقط مصعد "أسانسير"، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة شخص بكسور.

وبالبحث والتحرى تبين إصابة أحمد محمد كامل 27 سنة عامل مقيم بمحافظة قنا بكسور بالفقرات الظهرية وقد تم نقلة إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج .

وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .





