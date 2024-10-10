مواصلات الدقهلية رحلة عذاب يومية

المواقف العشوائية، تغزو مدن ومراكز الدقهلية، ضجيج، وفوضى، وباعة جائلون، وتكدس رهيب، وبلطجة من السائقين على الركاب، ومشاجرات بين السائقين بألفاظ نابية، ومعظم سائقي الميكروباص من صغار السن، وعدد كبير منهم يتعاطى المخدرات ولا يحملون رخصة قيادة، فضلا عن عدم الإلتزام بالتعريفة المقررة، والحمولة تحدد كيفما يريدون، ويفتعلون مشاجرات ويثيرون مشاكل مع الركاب بسبب زيادة الأجرة بحجة زيادة أسعار البنزين والسولار.

المواقف العشوائية تنعدم بها الرقابة على السائقين الذين يُجبرون الركاب على دفع تعريفة أعلى من المُقررة، بطرق ملتوية، وذلك بتقسيم الخط المُحدد له إلى «مسافتين أو ثلاث».

ويعانى أهالى الدقهلية من انتشار هذه المواقف الواقعة تحت سيطرة مجموعة من البلطجية والخارجين على القانون وترك السائقون المواقف العمومية المخصصة من المحافظة ودفعوا فى المقابل أموال الكارتة للبلطجية القائمين على إدارة المواقف العشوائية، فقد تحولت شوارع وميادين المحافظة إلى جراجات مفتوحة حيث تتكدس السيارات فى صفوف ممتدة وسط غضب المواطنين الذين تعطلت مصالحهم بشكل يومى .

ففى مدينة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة تقف السيارات على جانبى الطريق وتحت كوبري سندوب العلوي بشكل عشوائى على مسمع ومرأى من رجال المرور مما يشكل أزمة كبيرة فى المرور بتلك المنطقة حيث أن مساحة الطريق لاتتحمل وجود سيارات بهذا الشكل، والعجيب أن أغلبها سيارات مُتهالكة، ويقودها صبية، لا يحملون رُخص قيادة، وربما لا يحملون حتى بطاقات شخصية، يتسببون فى تكدس مرورى رهيب، ويمارسون كافة أشكال وأنواع البلطجة ضد الركاب، والمارة بالشارع، وأصحاب السيارات الملاكى.

وعلى بعد أمتار قليلة من المحطة الدولية بالمنصورة تختبئ السيارات الميكروباص خلف إدارة المنطقة الأزهرية بالدقهلية والتى تعمل على نقل الركاب خط سير المنصورة القاهرة نظير مبلغ وقدره خمسة وأربعون جنيها بالمخالفة تعريفة الأجرة ويقف بجوار السيارات بلطجى الموقف العشوائى يقوم بتحصيل الإتاوات والذى يعمل على منع أصحاب الشارع من ركن سياراتهم أمام منازلهم .

أما موقف أويش الحجر على بعد أمتار قليلة من جامعة المنصورة فقد تحول الطريق الموازى لنيل المنصورة الي مواقف عشوائية والسيارات تقف فى الشوارع دون رقابة .

ووجه الركاب انتقادات حادة للمسؤولين بإدارة مواقف الدقهلية لتركهم فريسة لمافيا السائقين، في ظل غياب الرقابة سواء من المحافظة أو المرور.

وتساءل الذين في حيرة من أمرهم «هل عجز المسئولين بمحافظة الدقهلية عن تخصيص مزيد من السيارات في ظل عدم التواجد الأمني والمرورى؟»، ما أدى إلى تفاقم الأزمة ، دون إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد عبده سعيد موظف، إن أزمة الزحام في موقف سندوب مشكلة يعاني منها المواطنون يوميا بشكل متكرر في الذهاب والعودة من وإلى مدينة المنصورة ؛ بسبب قلة سيارات الأجرة ولا أجد كغيري من الآلاف من الطلاب والموظفين سيارات أجرة تكفي لنقل الركاب، وهو ما يدفع بعض السائقين إلى استغلال الراكب إما برفع الأجرة عن التعريفة المقررة أو يجبر السائق الركاب على تحميل عدد ركاب أكثر من المقرر ليجلس في الصف 4 ركاب بدلا من 3 خاصة في المقعد الخلفي الأخير.

وأوضح إبراهيم حسن موظف معظم سائقي الميكروباص من صغار السن ، وعدد كبير منهم يتعاطى المخدرات ولا يحملون رخصة قيادة، ويبدو هذا واضحاً من الصوت العالى للكاسيت داخل السيارة، وكذلك من السرعات الجنونية. ويشير إلى إنتشار ظاهرة البلطجة بين سائقى الأجرة فلا يلتزمون بالتعريفة المقررة، والحمولة تحدد كيفما يريدون، ويفتعلون مشاجرات ويثيرون مشاكل مع الركاب بسبب زيادة الأجرة بحجة زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى قاموس الألفاظ البذيئة داخل المواقف وعلى طول خطوط السير دون رادع ولا مراعاة للركاب.

وطالب تامر محسن، طالب بطب المنصورة المسؤولين بضرورة تخصيص وسائل نقل عام، والتنسيق ما بين محافظة الدقهلية، وهيئة النقل، فضلا عن دخول شركات ووسائل النقل الخاصة والمينى باص، مؤكدا أنه كثيرا ما يتأخر عن الذهاب للجامعة بسبب الوقوف في طابور طويل يمتد لأوقات طويلة.

ويقول محسن شهاب محامى ان اختفاء عمال “الكارتة” من المواقف وعدم التعامل بحسم مع سائقى الميكروباص من قبل إدارة المرور يدفعهم للامتناع عن تحميل ركاب بعض المناطق والسير فى طرق غير خط السرفيس للتهرب من الكارتة مما يضطر الركاب إلى الوقوف طويلا داخل الموقف فى انتظار السيارات فضلا عن وجود ندرة فى سيارات الأجرة وقت الذروة داخل موقف سندوب نظرا لاشتراك معظم السائقين مع بعض الشركات لنقل العاملين والموظفين كـوردية صباحية وأخرى مسائية مما يتسبب فى تكدس شديد وانتظار بالساعات وقت خروج الموظفين من أعمالهم دون الوصول إلى منازلهم وكذلك فى ساعات الصباح الأولى هناك صعوبة فى إيجاد وسيلة مواصلات تنقلهم إلى أعمالهم.

وطالب المواطنين اللواء طارق دسوقى محافظ الدقهلية بسرعة التدخل لإصدار أوامره بتكثيف الحملات المرورية و حملات المرافق العامة فى شوارع مدن الدقهلية حرصاً على مصلحة المواطنين المتجولين في شوارع المدينة وأيضا حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري شوارع مدن المحافظة.