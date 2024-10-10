إنخفاض أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسعار الطيور بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، إنخفاضا في الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 5 إلي 6 جنيهات في الكيلو الواحد، وتجولت (الوفد) داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب علي الأسعار، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 87 إلي 89 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 114 إلي 116 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 125 إلي 127 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين110 إلي 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) ما بين 121 و122 جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب ما بين 125 إلي 127جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 186 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وجناح 55 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 187 جنيها للكيلو، والوراك 92 جنيها للكيلو، والشاورما 187 جنيها للكيلو، وفصوص187 ، وكبد صافي 112 جنيها للكيلو، وكبد وقوانص 90 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 106 إلي 108 جنيها للكيلو.