مصرع صاحب شركة أسفل عجلات قطار بجرجا

لقي صاحب شركة بيع مواد غذائية في العقد الرابع من العمر يقيم بمحافظة الأقصر مصرعه حال محاولته استقلال قطار عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا جنوب محافظة سوهاج إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة جرجا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة "عبد الموجود . ا . م . م" 40 سنة صاحب شركة بيع مواد غذائية يقيم بمحافظة الأقصر إستقلال القطار [ الأقصر – الإسكندرية ] عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما نجم عنه وفاته – وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبسؤال شاهد الواقعة "محمد . س . ي . م" 30 سنة يقيم دائرة مركز المراغة قرر بمشاهدته للمذكور أثناء نزوله من القطار حال توقفه بمحطة سكة حديد جرجا لشراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك تحرك القطار فحاول اللحاق به إلا أنه إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بجنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق من محافظة سوهاج من إلقاء القبض على شقيقين مطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا قاما بالنصب والاحتيال على 6 أشخاص واستوليا منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 27 مليون جنيه تقريبا بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ التي أستولبا عليها وجرى التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ محمود ع ا م- سن 34 طبيب - وعدد " 5 " آخرين – مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من كل من :- "مؤمن . م . ر . ع" 41 سنة موظف بمكتب خاص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدة قضايا وشقيقه "أحمد . م . ر . ع" 33 سنة صاحب مكتب بيع وتوزيع مواد غذائية والمطلوب التنفيذ عليه فـي قضية يقيمان بدائرة المركز لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " 26.950.000 " ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية من خلال شركة الهنا للتوكيلات التجارية وتوزيع المواد الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستوليا عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمينن وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .