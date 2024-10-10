تداول الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين قبل صدور بيانات التضخم

وفقا لرويترز

شهد اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في شهرين مقابل نظرائه الرئيسيين.

ويأتي ذلك وسط تزايد ثقة الأسواق في إتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهج هادىء اتجاه المزيد من التيسير النقدي حتى مع اقتراب تقرير التضخم الرئيسي في وقت لاحق من اليوم.

ووفق لوكالة رويترز، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية منافسة، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 16 أغسطس أثناء الليل.

ومن المرجح أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ثبات التضخم الأساسي عند 3.2% على أساس سنوي، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

فيما شهد اليورو حالة استقرار قرب أدنى مستوياته منذ 13 أغسطس، في حين استقر الدولار مقابل الين قرب أقوى مستوى له منذ 15 أغسطس.

فيما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنها أقل قلقا الآن بشأن ارتفاع التضخم مقارنة بقلقها بشأن الإضرار بسوق العمل.

ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في قراره السياسي المقبل في السابع من نوفمبر، مقابل احتمالات بنسبة 20% بعدم إجراء أي تغيير، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، وقبل يوم واحد، بلغت احتمالات الخفض 85%.

استقرار اليورو وارتفاع الدولار النيوزيلندي وانخفاض الأسترالي

ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 102.86 بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، ليظل قريبا من أعلى مستوى سجله أمس الأربعاء عند 102.93.

وتراجع الدولار 0.18% إلى 149.035 ين، لكنه لم يبتعد كثيرا عن ذروته التي سجلها خلال الليل عند 146.365.

واستقر اليورو عند 1.0939 دولار عقب انخفاضه إلى 1.0936 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.6067 دولار أمريكي، محاولا الابتعاد عن المستوى المنخفض 0.6053 دولار الذي سجله أمس، عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية وألمح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مما أثار انخفاضا حادا في العملة.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07% إلى 0.6714 دولار أمريكي، ليتجه صوب أدنى مستوياته عند 0.6708 دولار أمريكي الذي سجله أمس، وهو أضعف مستوى منذ 16 سبتمبر، بعد أن استقر إعلان التحفيز من جانب هيئة التخطيط الحكومية في الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد .

ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية الصينية مؤتمرا صحفيا بشأن السياسة المالية يوم السبت.

