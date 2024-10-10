الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف البيت الأبيض تفاصيل مكالمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، والذي حث فيها رئيس حكومة الاحتلال على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

 

وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة، بأن بايدن "استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل".

 

ووفق البيان فإن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع الإنساني في غزة".

 

وشدد البيان على أن بايدن "عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".

 

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "الحاجة الملحة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس" في قطاع غزة.

 

واختتم البيان بالقول إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".

 

وكانت شبكة "أي بي سي نيوز" قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله، إن المكالمة بين بايدن ونتنياهو ركزت على خطط إسرائيل للرد على إيران.

 

وأشار المسؤول إلى أن بايدن ونتنياهو "ناقشا مستقبل العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان بشكل مطول".

أجواء المكالمة بين بايدن ونتنياهو

وأوضح المسؤول أن "أجواء المكالمة بين بايدن ونتنياهو كانت ودية على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما".

وكشفت القناة الإسرائيلية 12 أن بايدن ونتنياهو ناقشا "خلال الاتصال احتمالات الرد الإسرائيلي على إيران. وسعى نتنياهو إلى فهم الموقف الأميركي والحصول على الدعم".

 

وأضافت القناة: "يمكن التقدير أن هذه خطوة تحضيرية مهمة تجاه التحرك الإسرائيلي".

 

وأشارت القناة إلى أن بايدن قال إن "على إسرائيل أن تبدأ بالتخطيط للمرحلة التي ستلي القتال في جبهة لبنان".

 

 

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