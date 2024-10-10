الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الأمن اللبناني يعتقل الإسرائيلي شوكي تارتكوفسكي.. دخل لبنان بجوازات مزيفة ( صورة)

الأمن اللبناني
الأمن اللبناني

اعتقل الأمن اللبناني "هوشع" شوكي تارتكوفسكي إسرائيلي الجنسية، كان متواجدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستخدم في الدخول إلى لبنان جوازات سفر أمريكية وبريطانية وادعى أنه صحفي.

 

شوكي تارتكوفسكي (42 عامًا) وأثناء التحقيق معه وجدو الأمن اللبناني جواز سفر إسرائيلي، وهو من عائلة متدينة حريدية وأصبح علمانيًا وخدم في جيش الاحتلال، حسب مصادر لبنانية.

 

دخل شوكي تارتكوفسكي لبنان قبل أسبوعين بجواز سفر بريطاني وعرّف عن نفسه على أنه صحافي، وبالبحث في حقيبته تم اكتشاف جواز سفره الإسرائيلي أيضاً، ويحمل تارتاكوفسكي أيضًا الجنسية الأمريكية، وعائلته تناشد واشنطن ولندن المساعدة في إطلاق سراحه.

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