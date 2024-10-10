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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عثر أهالى مركزالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب فى العقداالثانى من عمره  ملقاة  بجوار مصنع القمامة على طريق الزقازيق، فقاموا بإبلاغ مركزشرطة السنبلاوين.

كان اللواء مجدى عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمورمركزالسنبلاوين،  يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثورعلى جثة شاب فى العقد الثانى  من عمره   ملقاة على  طريق الزقازيق السنبلاوين بجوار مصنع القمامة.

وعلى الفور إنتقل ضباط وحدة مباحث  مركز شرطة  السنبلاوين  وتبين وجود جثة  شاب فى العقد الثانى  من عمره  يدعى أيمن السيد الشربينى  16 عاما يرتدى ملابسه كاملة  وبه إصابات متفرقة بالجسم.

كما تم العرض على  النيابة العامة وقد أمر مدير  نيابة مركزالسنبلاوين بالتحفظ على الجثة  بمستشفى المنصورة الدولى وإستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة  لمعرفة سبب الوفاة وتكليف إدارة البحث الجنائى بالدقهلية  بتكثيف البحث لكشف غموض الواقعة

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