المقاومة العراقية: قصفنا هدفا حيويا في تل أبيب

قصفت المقاومة العراقية، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّرة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المقاومة العراقية في بيان قبل قليل : استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الاربعاء 9-10-2024، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية، على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

يذكر أنها العملية الخامسة للمقاومة الاسلامية في العراق مند فجر اليوم في عمق الكيان الصهيوني.

الدفاع الجوي للاحتلال يحاول اعتراض هدف في إيلات

وفي وقت سابق، حاولت الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض هدف جوي في أجواء "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، حسب مصادر عبرية.

دوت صفارات الإنذار شمال الجولان ، بعد سماع أصوات انفجار في ايلات وفعل جيش الاحتلال الدفاعات الجوية، بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيّرة.