أجهزة الأمن تبحث عن جثمان سقط أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها بحثا عن مواطن سقط بترعة الإسماعيلية، داخل المدينة إثر تعرضه حسب التحريات الأولية للصعق الكهربائي أسفل كوبري ام كلثوم بحي أول وسط مدينة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد سقوط مواطن بترعة الإسماعيلية بشارع محمد علي أسفل كوبري ام كلثوم متأثرا بإصابته بالصعق الكهربائي،

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف.

من جانبها كشفت مصادر رسمية،

أنه عند وصول سيارة الإسعاف لم تجد مصاب في مكان البلاغ مع تواجد النجدة.

كما أفادت بوجود مواطن، صعق بالكهرباء من أحد كابلات الكهرباء بجوار الكوبري،

وسقط بالترعة أسفل الكوبري، ولم يتم استخراجه حتى الان.