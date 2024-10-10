ندوة عن"اخطار استخدام التواصل الاجتماعي ورفع الوعي بالقضيه السكنيه" في الغردقة

نفذت وحده السكان بمحافظة البحر الأحمر برعايه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتحت اشراف كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ندوة عن (اخطار استخدام التواصل الاجتماعي ورفع الوعي بالقضيه السكنيه) ضمن مبادرة " تحدث معه " بمدرسة الغردقة الاعداديه المشتركة.

مبادرة تحدث معه

وفي اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضيه السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانيه، للمواطنين ودعم الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه ٢٠٣٠ تقوم الادارة المركزيه للسكان، بوزارة التنميه المحليه تحت رعايه الدكتوره منال عوض الوزير، وبرئاسة الدكتوره فاطمة الزهراء جيل بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق، مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشريه ولتدعيم المرأة ودعم عمليه التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانيه واثرها علي معدلات النمو الاقتصادي.

تحدث في الندوة الشيخ شعبان عمر عبد التواب موجه عام المنطقه، بحضور (٤٠) طالب قائلا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرا حقيقا يهدد الجانب العقائدي والايماني للافراد خاصه اقل من عشرون عاما، باتت تدفع البعض للشك حتي في إيمانهم وفي المعتقدات الاساسيه ويسبب اثارا سلبيه علي بعض المراهقين تؤدي الي التشتت عن أداء الواجبات والأنشطة العائليه وممارسة التمارين.

نفذت الندوة بحضور نورة عطية مسئول وحدة السكان بالمدينة .