الفنان طارق ريحان يغادر قسم الزواية الحمراء بعد إخلاء سبيله

غادر الفنان طارق ريحان قسم الزاوية الحمراء، بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه، تنفيذا لقرار النيابة المختصة، بإخلاء سبيله في قضايا تبديد.

إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان، بعد معارضته على أحكام صادرة ضده، وأمرت بفحص الصحيفة الجنائية له.

وكانت مباحث أول أكتوبر، ألقت القبض على الفنان طارق ريحان تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده، لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022، وكان قد اختبأ هاربًا من تنفيذ الأحكام بكمبوند بيرل بيراميدز بشارع مبروك غطاطي طريق إسكندرية الصحراوي.

وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان طارق ريحان، وخلال إلقاء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر به حكما حضوريا بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل