محافظ مطروح يعقد لقاء شعبي مع أهالي واحة سيوة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة لقاء شعبيا مع أهالي الواحة عقب وصوله بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور العميد هانى عامر المستشار العسكرى والمهندس محمد بكر رئيس سيوة ووكلاء الوزارات رؤساء ومديري القطاعات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وشباب سيوة.

في بداية اللقاء هنأ محافظ مطروح أهالي سيوة بمناسبة حلول الذكرى ال٥١ لإنتصارات السادس من اكتوبر المجيدة عام 1973 واستعادة الأرض والعزة والكرامة، معربا عن سعادته مع هذه المناسبة الوطنية العظيمة التواجد معهم، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات القافلة الخدمية الشاملة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وحرص المحافظة على الوصول إلى أقصى القري والمناطق لتوفير الخدمات للأهالي واستهداف قوافل خدمية متكاملة كل اسبوع إلى إحدى مناطق المحافظة.

ووجه عظيم الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير وإستمرار جهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، من خلال عدد من المبادرات، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية، والتى تم الاستعداد لها مع جاهزية معدات وسيارات جميع الجهات المشاركة بمحافظة مطروح، و العمل بروح الفريق الواحد مع استحداث خدمات لأهالي مطروح كسيارة السجل المدنى لعمل بطاقات وتوثيق لأبناء مطروح في عمق الصحراء ، وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق أهدافها المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، فالمواطن هدف المبادرة مع تركيز كل الخدمات في المجالات المختلفة ومنها الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في إطار اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية وتأكيد تقديم المحافظة كافة التيسيرات و الإمكانات والجهود لتفعيل ونجاح أعمال المبادرة.

وفي كلمة عبد الله كوشه عن شباب سيوة وجه الشكر لمحافظ مطروح على جهود التنمية بالمحافظة وخاصة واحة سيوة وللتواصل المستمر مع الأهالي لحل العديد من المشكلات التى كانت تعانى منها الواحة طويلا، مع اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وتطويرها من خلال مشروعات قومية وتنموية للوصول بالواحة إلى مكانتها السياحية العالمية.

كما ألقى الشيخ عمر راجح كلمة عن مشايخ سيوة أعرب فيها عن خالص امتنان أهالي الواحة بما يتم على أرضها من جهود ومشروعات غير مسبوقة في إطار الحفاظ على الطابع البيئى والسياحى الواحة كاعمال التنسيق الحضارى وتطوير منظومة الصرف الزراعى للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف وغيرها.

محافظ مطروح يسلم عقود تقنين لعدد من أبناء سيوة

وتم خلال اللقاء توزيع عدد عقود تقنين تمهيدية لعدد من أبناء سيوة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعى لهم ،كما تم تكريم عدد ثلاث نماذج من أهالي الواحة الذين يشاركون في جهود التنمية بالواحة،و لم يبخلوا بجهدهم في المشاركة المجتمعية ومساعدة العديد من أهالي الواحة، كما كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور عبد العزيز دميري مدير عام اثار مطروح لجهوده في مجال الآثار بالمحافظة.