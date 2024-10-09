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الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الإسماعيلية .. الأولى جمهوريًا في الإحصاء الاستقرارى

قال سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية حققت  المركز الأول على مستوى الجمهورية،  فى إنتاج الإحصاء الاستقرارى والذي يتضمن اعداد الاستمارة الالكترونية لاعداد الفصول والتلاميذ وهيئات تدريس داخل الإدارات التعليمية والمدارس  بالمحافظة وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

تعليم الإسماعيلية 

وكانت وزارة التربية والتعليم ارسلت  خطابا للمديريات التعليمية بتعليمات مهمة بشأن الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي الجديد، مؤكدة الانتهاء من تسجيل قوائم الفصول من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ، واعتماد انتهاء المدارس من تسجيل الخطة الدراسية لتوزيع المعلمين على الفصول الدراسية وفقاً للخطة الدراسية للمدارس.

وانطلق العام الدراسي في سبتمبر الماضي داخل نحو   ١٠٦١ مدرسة بمحافظة الإسماعيلية وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية (  رياض أطفال /  ابتدائي اعدادي /  ثانوي عام وفني )     بمختلف نوعيات التعليم رسمي و  رسمي لغات وخاص ودولي على مستوى محافظة الاسماعيلية حيث بلغ عدد الطلاب ٣٨٣٥٠٠ .

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