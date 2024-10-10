تفاصيل.. انطلاق مؤتمر المنيا الدولي في البيئة والهندسة

انطلقت فعاليات مؤتمر المنيا الدولي في البيئة و الهندسة و المنعقد بمدينة الغردقة فى الفتره بين 9-12 اكتوبر لعام 2024، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات خطاب رئيس جامعة المنيا، و الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود عميد كلية الهندسة وورئيس المؤتمر.

فى ظل توجيهات الدولة المصرية نحو بيئة افضل و تحقيق التنمية المستدامة، و اعتمادا على الترابط الوثيق بين البيئة و الهندسة و أن الهندسة هى بداية الحل لمشكلات البيئة.

حضر المؤتمر الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة والدكتور عصام فرحات خطاب رئيس جامعة المنيا .

وتحدث الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة إن الجامعة الجديدة و كلياتها الجديدة، التى تم إنشاؤها لربطها بسوق العمل من خلال تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل فى السياحة والتعدين والبترول وعلوم البحار والمصايد، حيث تم تخصيص 500 فدان شمال الغردقة لإنشاء الجامعة الجديدة التى تضم كليات التربية و الألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق

و يناقش المؤتمر العشرات من الأوراق البحثية فى كافة المجالات الهندسية المختلفة مقسمة على عدد من حلقات المناقشة المتخصصة و تحت اشراف كوكبة من الاساتذه المتخصصة داخل كل مجال و ذلك فيما يخدم البيئة و حل مشكلاتها و وفقا لرؤيه مصر 2030 و لعل اهم هذه المجالات هى مجالات الطاقة الجديدة و المتجددة، و الهندسة الصناعية، و هندسة السيارات، و هندسة البيئة و مصادر و معالجة المياه، و هندسة البناء و التشييد، و علوم المواد و التكنولوجيا، و الهندسة المدنية، و الهندسة الطبية، و الهندسة الكهربائية و الالكترونيات