نادى جامعة حلوان يطلق أكاديمية رياضية لأصحاب الهمم

أعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية متخصصة لتدريب ألعاب القوى لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية والذهنية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، الذي أكد حرصه الشخصي وحرص إدارة الجامعة على توفير كل فرص الممارسة العامة والتنافسية لأبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص نادي الجامعة على دعم الرياضيين من ذوي الهمم وتوفير فرص متكافئة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية.

تدريب طلاب جامعة حلوان

وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الأكاديمية ستوفر تدريبات متخصصة تحت إشراف نخبة من المدربين ذوي الخبرة في مجال ألعاب القوى لذوي الإعاقة.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير القدرات البدنية وتعزيز عناصر القوة والتحمل لدى المشاركين.

وتتميز الأكاديمية بتوفير بيئة داعمة تقوم على مبدأ المساواة، مما يشجع اللاعبين على تحقيق أفضل أداء ممكن. كما تتيح الأكاديمية فرصاً للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المتدربين.

تقام التدريبات يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، بتكلفة شهرية قدرها 300 جنيه مصري.