القمر وزحل في لقاء سماوي ساحر.. لا تفوت مشاهدة هذا الحدث الفلكي

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل ظاهرة فلكية منتظرة يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث سيظهر القمر في ذلك اليوم متقاربًا مع كوكب زحل، الذي يُلقب بـ"لؤلؤة المجموعة الشمسية".

الظاهرة الفلكية



وكتب تادرس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن القمر وزحل سيظهرا متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، وسيستمران في هذا التقارب حتى بداية غروب المشهد في حوالي الساعة الرابعة صباحًا من اليوم التالي.



ظاهرة فلكية جديدة في سماء مصر 14 أكتوبر 2024



وكانت قد أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية مثيرة الأحد الماضي 6 أكتوبر 2024، حيث يمكن رؤية نجم "السماك الرامح" بعد غروب الشمس وبدء الليل، و يمكن مشاهدة هذا النجم في الأفق الشمالي الغربي، أعلى يمين موقع غروب الشمس، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء 2024 الذي بدأ يوم الجمعة 4 أكتوبر ويستمر حتى الخميس 10 أكتوبر الجاري.



وأوضحت الجمعية الفلكية أن نجم "السماك الرامح" هو واحد من ثلاثة نجوم يمكن ملاحظتها في السماء في هذا الوقت من العام، حيث يتلألأ بعدة ألوان، وهو ما يحدث بسبب انكسار ضوء النجوم عبر الغلاف الجوي، و النجم الآخر هو "العيوق"، الذي يمكن رؤيته في الأفق الشمالي الشرقي عند منتصف الليل، وكذلك "الشعرى اليمانية" التي تشرق في الأفق الجنوبي فجرًا.



وأضافت الجمعية أن السماك الرامح هو نجم برتقالي أكبر من الشمس بـ26 مرة، ويظهر في السماء كـ"نقطة ضوئية" بسبب المسافة الكبيرة بيننا وبينها، والتي تبلغ 37 سنة ضوئية. من المتوقع أن يتم رصد هذا النجم في الأسابيع القادمة من شهر أكتوبر، حيث سيلاحظ انخفاضه تدريجيًا مع مرور الأيام.