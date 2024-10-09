رفع 60 طن قمامة ومخلفات هدم بطلخا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة ومركز طلخا.

واوضح مرزوق ان الحملة في يومها الأول تم من خلالها رفع حوالي 130طن مخلفات بلدية و 30 طن مخلفات هدم مباني بنطاق مدينة طلخا، مشيرا الي استمرار الحملة لحين الانتهاء من رفع كفائة النظافة العامة بالمدينة وقريبا سيتم إسناد اعمال النظافة لاحدي الشركات المتخصصة.

وفي ذات السياق قال مرزوق انه تم الانتهاء الاجراءات الخاصة بالتعاقد مع الجمعيات الاهلية بالقري لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات لخدمه النظافه بالقري..

ومن جانبه قال محمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة ان الحملة تم تنفيذها بمشاركة عدد 15 معده نظافة وعدد 20 عامل وعدد 15 سائق وذلك بمشاركة فهمي عبد الحميد علام وكيل ادارة المخلفات، ونواب رئيس مركز ومدينة طلخا وشملت الحملة مناطق ( شارع رشاد ـ شارع البحر الاعظم ـ تقسيم غنام ـ منطقه رمانه - حوض ابو العز ـ طريق مفارق بلقاس ـ منطقه الكوكاكولا - طريق النوادي - منطقه الكهرباء - بجوار مستشفى طلخا-تقسيم بهاء الشربيني-منطقه الكنيسه-منطقه الروضه الشريفه - منطقه مصر والسودان-منطقه مسعود-منطقه العراقي-ميدان وصفي-منطقه التعبئه-منطقه المستشار عبده الشرقاوي-تقسيم سويد والسيد يونس) وذلك من خلال قيام وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا، مضيفا انه تم التصديق علي التعاقد مع الجمعيات الاهلية بقري مركز ميت غمر لأعمال جمع ونقل المخلفات.

وأكد مرزوق، علي ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة مشيرا لان ملف النظافة يأتي علي رأس الاولويات.