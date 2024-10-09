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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

يحيى الفخراني يهدي تكريمه في مهرجان نقابة الممثلين لـ حمدي غيث (اعرف القصة)

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور يحيى الفخراني، إن تكريمه من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، خاص ومهم جدًا بالنسبة له لأنه من زملاء المهنة.

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تكريم يحيى الفخراني 

واهدى الدكتور يحيى الفخراني، تكريمه في افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، للفنان حمدي غيث لأنه من منحه استثناء للجمع بين نقابة الممثلين ونقابة الأطباء.


وكان انطلق منذ قليل، حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، ويقام بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتقام عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 25 عرضا مسرحيا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

وتقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي

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