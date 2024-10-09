تعرف على عدد الإجازات الرسمية في 2025

يبحث العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عن مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025، والتي تُعد فرصة للحصول على إجازات إضافية بخلاف الإجازات الأسبوعية أو المرضية أو السنوية.

إجازات الموظفين

عدد إجازات الموظفين الرسمية في 2025:

يبلغ إجمالي إجازات الموظفين الرسمية لعام 2025 حوالي 21 يومًا، موزعة على أيام المناسبات الرسمية على النحو التالي:

إجازات الموظفين

7 يناير 2025 (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير 2025 (السبت): ذكرى ثورة 25 يناير.

30 مارس 2025 (الأحد): وقفة عيد الفطر المبارك.

31 مارس 2025 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

21 أبريل 2025 (الاثنين): عيد شم النسيم.

25 أبريل 2025 (الجمعة): عيد تحرير سيناء.

1 مايو 2025 (الخميس): عيد العمال.

5 يونيو 2025 (الخميس): وقفة عرفات.

6 يونيو 2025 (الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو 2025 (السبت): عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو 2025 (الخميس): رأس السنة الهجرية.

30 يونيو 2025 (الاثنين): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو 2025 (الأربعاء): عيد ثورة 23 يوليو.

4 سبتمبر 2025 (الخميس): عيد المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر 2025 (الاثنين): عيد القوات المسلحة.