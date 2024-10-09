أشرف زكي يكشف عن مفاجآت جديدة في نقابة الممثلين

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصري، ان الإعلامية جاسمين طه أصرت على تقديم المهرجان دون مبلغ مالي.



وأكد الدكتور أشرف زكي، خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري، ان المكسب الحقيقي للحركة المسرحية هو الشباب، لافتا إلى أن المسرح يعود بقوة.



وأضاف : "سعيد بجميع الورش التي ستقدم خلال فعاليات المهرجان، كمان هناك أربعة مسارات جديدة خلال الدورة القادمة.

وتابع : " سوف يتم تقديم مهرجان للفنون الشعبية ورئيسه الفنان أشرف طلبة، وهناك مهرجان أخر برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وكان انطلق منذ قليل، حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، ويقام بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي، وهم: الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، والدكتور الفنان يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.

وتقام عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 25 عرضا مسرحيا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

وتقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي