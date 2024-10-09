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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انطلاق حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

مهرجان نقابة الممثلين
مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

انطلق منذ قليل، حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويقام بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

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ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي، وهم: الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، والدكتور الفنان يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.

 

وتقام عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 25 عرضا مسرحيا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

وتقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي

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