رسالة حب

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 08:03 م 10/9/2024 8:03:45 PM

كان الرئيس السادات رحمه الله حاد الذكاء.. داهية فى السياسة وخبيرا فى العسكرية واستراتيجيات الحروب.. مفاوضا بارعا.. صاحب موهبة فى إدارة الدولة.. وعلى علم ودراية بأصول الحكم.. استحق لقب بطل الحرب والسلام عن جدارة واستحقاق.. صاحب قرار الحرب التى أعادت لمصر والأمة العربية بأجمعها كرامتها، كما أعاد بناء الدولة التى تعرضت لمحنة قاسية على أيدى قيادة عاشت أوهام الزعامة وأوصلتنا إلى هزيمة 67.

وكما قال الرئيس السادات فى خطابه أمام مجلس الشعب فى أعقاب النصر أن التاريخ العسكرى سيتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية السادس من أكتوبر عندما تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس واجتياز خط بارليف وعبور الضفة الشرقية من القناة.. وقد تحقق ما قاله الرئيس ومازالت أحداث النصر تحت مجهر التاريخ.

وإذا كانت أسباب النصر كثيرة ومتعددة منها ما يتعلق بشخصية الرئيس وقدراته السياسية والعسكرية ومنها ما يتعلق بخبرة وبسالة القادة العسكريين وأسباب أخرى تتعلق بشجاعة وقرات الجنود البواسل الذين أذهلوا العالم.. إلا أننى أتوقف أمام جملتين كل جملة منهما تتكون من كلمتين، وكل جملة منهما تعد منهجا وطريقا للنصر.. الأولى صيحة «الله أكبر» التى انطلقت مدوية فى سماء المعركة وكان لهذه الصيحة الأثر الأكبر فى رفع الروح المعنوية وتحقيق النصر.. لم تكن هذه الصيحة مجرد هتاف ولكنها كانت تبعث الثقة واليقين بالنصر.. لم تكن نابعة فقط من الرئيس وحده ولا من القائد العظيم سعد الدين الشاذلى الذى وضع خطة النصر وأطلق عليها «المآذن العالية».. ولكنها كانت صيحة جنود بواسل آمنوا بأن الله سينصرهم على عدوهم وكان إيمانا لا يلين ولا يتزعزع.

أما الجملة الثانية التى برع فيها الرئيس السادات وكانت من أهم أسباب النصر فهى «اعرف عدوك». نجح الرئيس فى فهم سيكولوجية العدو وأيقن أن إسرائيل تعيش غرور وحماقة القوة.. أدرك الرئيس السادات أن العدو المتغطرس يعيش حالة من الغرور والغطرسة والحماقة.. غطرسة لا تستند لأى قوة حقيقية وحماقة تظهر فى الأفكار والمعتقدات والتصرفات..

تنبه الرئيس إلى أن العدو يقف على أرض رخوة، وأن قوته المزعومة يستمدها من الغرور الذى دائمًا ما يذهب بصاحبه إلى التهلكة.. من هنا كان تقديره لموازين القوى التى تعتمد على الحقائق وليس الأوهام.. من هنا اتخذ الرئيس قرار الحرب وهو يقف على أرض صلبة وعلى يقين من النصر.

هذا ما فعله الرئيس السادات من أجل وطن عزيز غالٍ وأمة خالدة.. واليوم ونحن نعيش ذكرى النصر العظيم لم يجد الرجل من ينصفه إلى وقتنا هذا.. لكن وجدنا من يتحدث ويكتب ويتناول بالبحث والدراسة والتحليل أعمال الزعيم الملهم الذى جلب لنا الهزيمة والخزى والعار والخراب والدمار وعاش أوهام الزعامة التى أوردتنا المهالك.. ومازال الدراويش والمريدين يقدسونه حتى اليوم..

إن ما فعله الرئيس السادات يحتاج إلى كتب ومراجع فى العبقرية والتخطيط والدراسة والدهاء السياسى والاستيراتيجية العسكرية.. فهل نبدأ من الآن -وليس غدا- ونعمل على إنصاف الرئيس والقائد الشجاع بعد أن ظلموه حيا وميتا؟