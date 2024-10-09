انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي نوفمبر القادم

ضمن فعاليات المنامة عاصمة للإعلام العربي

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي أن الدورة الرابعة من المهرجان خلال الفترة من ٣-٧ نوفمبر ٢٠٢٤ ضمن فعاليات "المنامة عاصمة للإعلام العربي" .

مهرجان البحرين السينمائي

وستقام جميع فعاليات مهرجان البحرين السينمائي في المرافق التابعة لمراسي البحرين بما في ذلك الورش والندوات وعروض الأفلام التي ستحتضنها صالات "ريل سينما" .

وأكدت إدارة المهرجان أن قطاع السينما يعد أحد قطاعات الاقتصاد الإبداعي الواعدة تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وهو ما يحتم رفد هذا القطاع بالخبرات والمعارف التي تمكن الشباب البحريني من دخول عالم صناعة السينما.

وأشارت إدارة مهرجان البحرين السينمائي إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع صناعة السينما في مملكة البحرين، معربة في ذات الوقت عن شكرها وتقديرها لمراسي البحرين على دعمها للدورة الرابعة من المهرجان.

وكانت إدارة مهرجان البحرين السينمائي قد أعلنت في وقتٍ سابق أن الدورة الرابعة من المهرجان ستقام بحلة مغايرة ،وبمشاركة من نجوم الفن الخليجي والعربي.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الجديدة من مهرجان البحرين السينمائي تقديم عدد من الورش التدريبية الى جانب إطلاق برامج ومبادرات سينمائية مختلفة ، بهدف إثراء التجربة السينمائية في مملكة البحرين، ودعم الحراك الفني الشبابي في المنطقة.