وزير الري يؤكد أهمية التكامل بين الدول العربية ذات التجارب الناجحة بالتحلية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية التكامل بين الدول العربية ذات التجارب الناجحة مثل المملكة العربية السعودية في مجال التحلية باستخدام الطاقة الشمسية، والمملكة المغربية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال)، معربا عن تطلعه لتبادل الخبرات في تلك المجالات، وإمكانية حشد التمويل اللازم لتنفيذ النموذج الحسابي لمشروعات WEFE NEXUS .

وذلك خلال جلسة المائدة المستديرة تحت عنوان "تمكين مصر من إنشاء وحدة للترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus" ، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

والقى الدكتور سويلم الضوء على رؤية مصر لإنشاء وحدة لترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية بوزارة الموارد المائية والري، يكون هدفها الرئيسى هو إعداد نموذج حسابي لمشروع رائد يطبق مفهوم الترابط بشكل متكامل يمكن من خلاله حساب القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات ليتم استخدامه لاحقا في كل مشروعات WEFE Nexus .