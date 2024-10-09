4 نجوم خليجيين في جلسة طربية بالإمارات

تستقبل الإمارات فعالية طربية من نوع خاص، مع أبز نجوم غناء الخليج العربي، ضمن سلسلة حفلاتها الشتوية التي تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي.

موعد نجوم الحفل الخليجي في الإمارات نوفمبر 2024

يقام الحفل في 29 نوفمبر الجاري مع الفنان حسين الجسمي والفنان فؤاد عبد الواحد والفنان خالد الما والفنان محمود التركي، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي.

كان قد طرح الجسمي حديثًا أغنية الوردة ارتاحت التي سجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "إذا طاحت الوردة من يدينك إتركها لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت واذا طاحت الدمعه من عيونك امسكها أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت ولا تقتفي لك فرصة ما انت مدركها تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت واذا مرتك فرصه وتقدر تملكها إخذها عوض في فرصة قبلها راحت غيوم السما وسط السما بيد سامكها ماهو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت نفوس الرجال النخوه اللي تحركها لو صدورها باسرار ما بعد باحت الم تعلم ان جدودنا في معاركها تضحي بالانفس للعفيفه إذا صاحت