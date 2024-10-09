فعاليات وأنشطة متعددة ضمن مبادرة "بداية" بمدارس الفيوم

قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس، والأقسام والتوجيهات على مستوى المديرية، والإدارات التعليمية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وإشراف ومتابعة الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

فى التعليم الفني تم عقد ندوة عن طالتنمية البشرية في إطار مبادرة بداية بمدرسة أبوكساه الصناعية بنين. وندوة عن التنمية البشرية فى مدرسة أبو جنشو التجارية.

وفى إطار التنمية المستدامة تم إجراء فحص فيروس سى للصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي وتدريب 200 منسق بمشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وإقامة ندوة توعية عن الموارد المائية وضرورة المحافظة عليها بمدرسة علي الصاوي الاعدادية بنات بإدارة أبشواي التعليمية ل 50 طالبة ، و إجراء التطعيم لتلاميذ مدرسة أبوعيش الابتدائية، و تطعيم تلاميذ مدرسة الشهيد سعد النصارية الجديدة ضد الإلتهاب السحائي وتطعيم الثنائي والدفتيريا. ،وتم تحليل فيروس سى للصف الأول الاعدادي، بمدرسة العلياء الخاصه ( تم فحص ١٠٨ طالب من طلاب المدرسة), ومدرسة طامية الرسمية للغات (تم فحص ٣٣٥ طالب وطالبة بالمدرسة) ، وندوة توعية بإدارة أبشواى التعليمية عن الموارد المائية وضرورة المحافظة عليها ضمن خطة قسم التنمية المستدامة بمدرسة علي الصاوي الاعدادية بنات 50 طالبة.

اعياد الطفولة

وفى مجال المسرح تم الإستعداد للاحتفال بأعياد الطفولة و انتصارات أكتوبر ، وفى المجال الصناعي تم إقامة ندوات عن ريادة الأعمال ، وفى الاقتصاد تم عمل ورش عمل لمنتجات الخرز ، وفى التربية الزراعية تم الاستعداد لمسابقة أفضل حديقة ، وفى المكتبات تم عقد ندوات عن أهمية القراءة ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، وفى التربية النفسية تم القاء محاضرات بعنوان الثقة بالنفس

و تطبيق برنامج فواصل للوقاية من الإدمان والتعاطى بين المراهقين، بمدرسة الفيوم الثانوية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وقامت إدارة التدريب و التربية الإجتماعية بالتدريب على لائحة الانضباط المدرسي و التحفيز التربوي ، وفى التطوير التكنولوجي تم إقامة أنشطة متعددة في جميع الإدارات التعليمية وانضباط العمل بالمعامل وندوة عن المبادرة. ونشر ثقافة البحث العلمي. وعقد حصص مشاهده. ،و تدريب الطلاب علي الذكاء الاصطناعي و البرمجة ،و تدريب المعلمين علي استخدام الشاشات التفاعلية وتم عمل يوم فيه عدد من الأنشطة لتفعيل مبادرة بداية في مدرسة التوفيق القبطية بنين الخاصة. كما بدء فعاليات أكبر مسابقة دولية للبحث العلمي بمحافظة الفيوم - أيسف للعلوم والهندسة 2025.

وفى مجال الصحافة والإعلام التربوي تم إقامة لافتات ورسم كاريكاتير عن نصر أكتوبر ومبادرة بداية مدرسة التجارة بنات بالفيوم. ، وعمل مجلة حائطية عن ذكرى انتصارات أكتوبر بمدرسة دفنو بنات الإعدادية.

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة ، ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام ، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، وموجهي عموم المديرية ، وقسم التخطيط والمشروعات وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتنفيذ عدد كبير من الأنشطة والتدريبات والندوات فى جميع التخصصات والمجالات وفي جميع المراحل التعليمية بالمدارس.

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